Cahiers du cinéma Hors-série N° 1, avril 2023

Découvrez la nouvelle collection de hors-séries signée Les Cahiers du Cinéma : Les Cineastes. Composé de textes d'époque, d'approches nouvelles et d'archives inédites, ce numéro embrasse tout l'apport de François Truffaut, cinéaste majeur de la Nouvelle Vague et des deux décennies qui ont suivi. Dans sa jeunesse aux Cahiers, il fut aussi une plume critique aiguisée, dont plusieurs textes vivifiants figurent dans ce hors-série. Outre un entretien-fleuve de 1980 donné par le cinéaste à la revue, des textes sur lui notamment signés par Godard, Rohmer ainsi que des témoignages de ses collaborateurs et acteurs, et de cinéastes marqués par ses films reviennent sur son travail. Enfin, des Mistons à Vivement dimanche, chacun de ses films est abordé dans un article ancien ou actuel.