Star Wars, la revue N° 2, Mai 2023

Au sommaire de cette revue : un dossier spécial sur Ahsoka Tano et un autre sur les droïdes, des entretiens au long cours, dont un avec Anthony Daniels qui signe l'édito de ce numéro , une nouvelle nouvelle exclusive de La Haute République, toujours plus de photos de coulisses et d'archives... Plus de 200 pages richement illustrées pour retraverser toute la galaxie dans ce luxueux mook, à paraître tous les mois de mai.