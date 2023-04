Ma guerre de 1870. Journal d'un soldat prussien

De juillet 1870 à juin 1871, le fusilier Fritz Fischer est en campagne : il se bat plusieurs fois, marche beaucoup et découvre un pays : la France ! 2 500 km à pied, une centaine de cantonnements différents, les uns le temps d'une nuit, d'autres interminables comme les deux mois passées dans la boue devant Metz, de grandes batailles (Gravelotte, Orléans...) et des escarmouches, des contacts rugueux ou amicaux avec les civils, les bons camarades et les pleutres, les conflits avec la hiérarchie, les chefs respectés et les officiers incompétents, autant d'occasions de multiplier les anecdotes ... En 1895, à partir des notes prises au jour le jour et des lettres envoyées à ses proches, le fusilier Fritz Fischer du régiment brandebourgeois n° 36 a reconstitué l'intégralité de sa campagne de France. Dans l'avant-propos il précise n'avoir pas du tout "songé à enjoliver ou à déformer quoi que ce soit, voire à attirer l'attention sur sa propre personne". Ce dernier point est un petit mensonge, car notre homme a quelque tendance à fanfaronner, mais cela en fait un narrateur attachant et souvent drôle, qui nous fait vivre de l'intérieur et dans le camp des vainqueurs, cette guerre oubliée.