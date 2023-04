Mes premiers mots

Dans ce livre sonore, les jeunes enfants vont pouvoir associer les mots du quotidien à leurs images et à leurs bruits. Avec des photographies, des matières à toucher et 6 puces sonores, ils vont découvrir le miaulement du chat, le klaxoon de la voiture, le bruit de la pomme quand on la croque... Etonnements et éclats de rire garantis !