Anglais 1re-Tle Make it yours ! Cahier élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre cahier Make it Yours ! Anglais 1re/Tle : - Utilisable avec ou sans manuel, ce cahier d'anglais propose un socle de référence culturel et linguistique essentiel aux élèves pour réussir le cycle terminal. - Un accompagnement progressif permet la différenciation. - 3 grandes parties synthétisent l'essentiel des besoins des élèves de 1re/Terminale : - Culture & Landmarks (les incontournables), - Language & Communication (phonologie, grammaire et lexique), - Strategies (méthodologie et entraînement au Bac) - Un fort ancrage culturel avec des documents 100% authentiques et de natures variées : vidéos, chansons, extraits de romans, poèmes, BD, extraits de pièces de théâtre, affiches de films, articles de presse, cartoons, frises chronologiques... - Des prolongements numériques avec des animations ludiques et culturelles Genially, des exercices interactifs et autocorrectifs et des tutos vidéo de méthodologie pour réviser