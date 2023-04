Oeuvres poétiques

Qui connaît aujourd'hui Motin, poète célèbre dans les premières années du XVIIe siècle ? Le présent ouvrage propose cette oeuvre dans toute sa variété, poésie amoureuse et savante, poésie "satyrique" pleine de verve, vers de ballets et de foire, poésie religieuse. Il faut lire Motin, parfaite incarnation du passage de l'esthétique de Ronsard à celle des classiques. On trouve dans son oeuvre, sous une écriture maîtrisée, une sensibilité fiévreuse, obsédée par la décomposition et la mort, les fantômes de la nuit et du songe, le désespoir amoureux. Au-delà de l'expression de sa propre expérience, Motin est aussi, avec talent, l'interprète des sentiments amoureux féminins. Observateur attentif, il excelle dans la description des ridicules, et met en scène les personnages qui peuvent amuser le peuple aussi bien que les bourgeois. Enfin, dans l'esprit de ce début de siècle, il célèbre l'inconstance, le changement, la variation des sentiments. Alors, respirez avec lui, des rues de Bourges à celles de Paris avec "les vents plus frisottés qui sortent de la Seine" , et entrez dans cet univers, à cheval sur deux siècles, pour retrouver un poète qui peut encore nous parler et nous émouvoir.