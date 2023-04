L'eau qui reste

En 2050, dans le sud de la France, les palmiers jaunissent et la mer crépite. Zita quitte la maison familiale posée sur cette montagne qui n'en finit pas de se réchauffer. Elle doit rejoindre Paris, la capitale qui ferme les yeux, pour terminer sa thèse en Sciences du temps et de l'horlogerie. Mais entre une nouvelle faction écoterroriste qui sévit dans les rues de la ville et une vie de famille retournée à chaud, Zita essaie tant bien que mal de survivre aux bouleversements de son temps. Entre amour et amitié, le temps qui passe et le soleil qui brûle, comment trouver sa place au sein d'un monde qui s'écroule ?? Un sublime roman d'anticipation qui rebat les cartes de nos certitudes avec une poésie fulgurante.