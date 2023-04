Nom de code UK

Aventures - Commandos - 236 pages Ancien commando marine, Jacques Mandrier dirige aujourd'hui sa propre société de sécurité, spécialisée dans la protection rapprochée des personnalités en zone de tension. Même si ses missions paraissent désormais moins périlleuses que par le passé, Laetitia, sa femme, préférerait l'avoir plus souvent à ses côtés. Savoir son fils Michael désormais au sein des Forces Spéciales lui suffit amplement, même s'il fait la fierté de son père. Pourtant, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné, et l'actualité va le rattraper. Accompagné de ses inconditionnels amis Franck et Eric, Jacques va devoir se lancer dans une mission à haut risque sur les terres d'Ukraine. Entre solidarité et terrible réalité, tous trois vont découvrir le courage de tout un peuple, mais aussi les atrocités d'une guerre aussi stupide qu'inutile... ... Peut-il d'ailleurs en être autrement d'une guerre, surtout lorsqu'elle est fratricide ??