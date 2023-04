Grand Atlas des motos. Histoire, modèles, performances

Véritables mythes, les motos sont des symboles de leur temps et, plus que tout autre moyen de locomotion, elles incarnent l'aventure et la liberté. Cet ouvrage, magnifiquement illustré de plus de 400 superbes photographies, dresse le portrait des motos les plus marquantes de l'histoire. Ses images s'accompagnent de textes, aussi documentés que passionnants, sur l'évolution de la moto, depuis la bicyclette équipée d'un moteur à vapeur de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux superbikes d'aujourd'hui, surpuissantes et dotées de technologies électroniques et informatiques de pointe. Le Grand Atlas des Motos livre également des histoires d'hommes à travers le parcours des sociétés qui ont conçu et perfectionné au fil du temps l'une des inventions les plus marquantes. Les motards passionnés comme les amateurs de technique trouveront dans ces pages de précieuses références.