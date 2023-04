Un docteur irréprochable

Cela fait des années que Frank Eloff travaille dans l'hôpital miteux d'une capitale fantôme, artificiellement créée dans un homeland en Afrique du Sud. Quand il voit arriver Laurence Waters, il se dit que celui-ci ne tiendra pas longtemps malgré ses bonnes intentions. Laurence, lui, croit pouvoir améliorer les conditions misérables dans lesquelles vit la population locale. Mais son ignorance risque de provoquer une catastrophe. Dans ce récit porté par un lyrisme amer plane le spectre de l'apartheid. Tout contribue à rendre l'atmosphère étrange et oppressante : l'univers clos de l'hôpital, le bush qui entoure la ville, la chaleur, les tensions qui se font de plus en plus lourdes au sein de l'équipe médicale. La machine infernale est en marche. Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Hélène Papot