Business Model You. 2e édition revue et augmentée

Repenser le travail bien sûr, mais comment et par où commencer ? Par vous ! L'ancien monde du travail a été balayé d'un revers de la main par la succession de crises et de transformations majeures des dernières années. On voit souvent le verre à moitié vide. Et si on décidait de le voir à moitié plein : tous ces changements sont autant d'opportunités à saisir, de nouveaux chemins à emprunter ou d'organisations différentes à construire. Après une phase autodiagnostique consistant à vous situer - vos envies et vous-même - vous voilà prêt(e) à mettre les mains dans les rouages de l'organisation en vous y projetant visuellement : quel est le business model qui vous correspond ? Comment le façonner pas-à-pas ? Les cas concrets de professionnels de tous bords - cadres de santé et médecins, ingénieurs, scientifiques, fonctionnaires, techniciens, comptables, informaticiens, professeurs et étudiants - vous accompagnent tout au long de votre lecture : la méthode Business Model Canvas s'incarne et vous parle. Passez à l'action : dessinez, gribouillez, raturez encore et encore pour construire votre modèle, vous améliorez ou, créer votre entreprise !