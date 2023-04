30 Randonnées sur les GR du Sud. Des Cévennes aux Pyrénées

Une déclinaison du grand succès des "70 randonnées sur les GR® de France " et des "30 randonnées sur les GR® de Bretagne" ! Un guide de 30 randonnées, de 2 à 4 jours, en Lozère, Aveyron, Hérault, Lot, Tarn-et-Garonne, Aude et tous les départements des Pyrénées. Une évasion vers des sites incroyables : Conques, Montségur, l'Aubrac, Saint-Guilhem-le-Désert, le Causse Méjan, Saint-Cirq-Lapopie, la vallée du Lot, le cirque de Gavarnie... Un ouvrage pratique avec une carte générale, des cartes détaillées jour par jour avec les dénivelés, un déroulé précis et des informations pour chaque étape... De nombreux zooms thématiques, souvent avec photos, sur des lieux à découvrir. Une réalisation originale en partenariat avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP) à qui l'on doit les plus beaux GR du paysage français. En couverture : le cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.