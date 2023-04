Le Sacerdoce à l'épreuve. Domination ou don ?

La crise des abus sexuels manifestée par le rapport de la CIASE remet en cause comme jamais la figure du prêtre. Il l'est dans trois aspects : dans sa possibilité d'être dominateur, dans son exclusivité masculine, dans son célibat. Mais la "figure du prêtre" est une abstraction, et rien ne sera résolu si l'on en reste à elle. Pour résoudre cette difficulté, le père Frédéric Dumas se propose de nouer dans ce livre un dialogue fécond entre son expérience de trente années de ministère diocésain et les catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps. Sa conviction est forte : "Nous pouvons trouver dans la figure du Christ-Epoux, et dans notre condition de célibataire, de quoi renouveler notre ministère et témoigner que notre vie et notre ministère ne sont pas domination mais don". Elle débouche sur un appel renouvelé à l'exigence personnelle, et sur le courage de réformer l'Eglise dans un esprit de continuité qui est celui du concile Vatican II.