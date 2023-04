Ring Eyes. Tome 1

Dans un monde ou les personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels font la loi, une jeune fille a été sauvagement assassinée, le corps coupé en deux dans le sens de la longueur. 12 ans plus tard, pour la venger du criminel resté impuni, Mamoru Inubô, un sans-pouvoirs, décide de se servir de Riko Saibara, une jeune extra, en la séduisant. Mais l'identité de cette dernière et l'ennemi qui les attend risque de s'avérer plus dangereux que prévu...