Anglais 3e Try n' Fly. Livre élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre manuel Try N' Fly : - 7 unités ancrées culturellement dans une approche géographique variée. - 3 unités courtes supplémentaires, culturelles et ludiques pour varier les rythmes d'apprentissage. - Des documents variés et 100 % authentiques : extraits de romans, vidéos, audios, chansons, poèmes, saynètes de théâtre, affiches de film... - De nombreuses propositions de différenciation, en compréhension et en expression. - Un outil d'accompagnement vers l'autonomie avec des fiches de méthodologie claires et concrètes pour aider l'élève à comprendre un document, à s'exprimer et à se préparer au test de positionnement de fin de 3e . - Des doubles-pages de grammaire avec plusieurs approches pour l'apprentissage d'un point de grammaire. - Des supports numériques originaux pour apprendre autrement.