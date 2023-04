Aspe : mâture, escalades, le topo. Et autres secteurs de la vallée d'Aspe

Ils s'y sont mis à plusieurs et aujourd'hui ce topo existe. Il est là entre nos mains. 5 ans de travail ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat. Et voilà qu'il explose dans nos mains comme un bouquet de jonquilles au printemps. Il est si frais, si jeune que chaque page semble humide et l'encre à peine sèche. Des voies vieilles de 30 ans paraissent toujours aussi exceptionnelles. Presque on irait les rouvrir, au tamponnoir comme autrefois, tellement elles sont belles. Les belles lignes, c'est vrai, ne meurent jamais, et les voir ainsi étalées dans ces nouvelles pages les rendent encore plus élégantes. Ce beau topo est là pour les mettre en valeur. Elles irradient. Nos yeux s'illuminent. Ca sent le rappel, le buis, la magnésie, les mains moites, le goût de la corde dans la bouche, de l'acier du petit coinceur dans les dents.