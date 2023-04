La génétique au coeur

Une jeune femme annonce à son père généticien qu'elle et sa soeur ont fait un test génétique récréatif. Totalement interdit en France afin de protéger les individus, ces tests permettent de rechercher ses origines généalogiques et de réaliser des bilans de santé. Sentant l'hésitation et l'inquiétude de sa fille quant aux résultats, le chercheur revient sur plusieurs souvenirs professionnels pour lui expliquer l'importance de la génétique dans la recherche de son identité, ainsi que ses progrès, ses applications et ses dangers à l'heure d'un monde globalisé et numérique où les algorithmes influencent une grande partie de nos vies.