Mon carnet de lectures 6e mission plume. Cahier élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre Carnet de Lectures, Mission Plumes : - Un carnet aux entrées multiples, à remplir en classe et en autonomie. - Une approche associant les objectifs pédagogiques des professeur(e)s de français et des professeur(e)s documentalistes. - Des activités pour amener les élèves à interroger leurs pratiques de lecture et à construire leurs parcours de lecteur/lectrice. - Une démarche motivante pour inviter les élèves à se fixer des objectifs de lecture et à mesurer leur progression. - Des fiches de restitution de lectures guidées en lien avec les genres littéraires étudiés. - Une approche ludique : challenges littéraires, prix littéraire, défis, quart d'heure de lecture, bingo littéraire... - Un outil personnalisable inspiré du bullet journal : prises de notes sur des lectures personnelles, illustrations à compléter et à colorier, liste d'envies de lectures, bibliothèque à compléter... - Des suggestions de lectures thématiques variées. - Une ouverture vers les pratiques contemporaines des jeunes lecteurs (recommandations par les pairs, lectures numériques, oeuvres adaptées en séries et films...)