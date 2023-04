Espagnol 2de Tu Puedes! Cahier élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre cahier d'espagnol ¡Tú Puedes ! 2de : - Utilisables avec ou sans manuel, ces cahiers proposent un socle de référence essentiel aux élèves. - Des cahiers que l'élève peut s'approprier facilement en écrivant, surlignant, entourant... directement dans l'ouvrage - Un équilibre entre apports de contenus et mise en pratique pour s'entraîner toute l'année au rythme de l'évaluation en contrôle continu. - Un fort ancrage culturel avec des documents variés et 100% authentiques : vidéos, extraits de romans, poèmes, BD, extraits de pièces de théâtre, affiches de films, articles de presse, frises chronologiques... - Des prolongements numériques avec des quiz en animation Genially, des exercices interactifs pour s'entraîner en autonomie et des tutos de méthodologie pour réviser. - En 2de : une première partie de transition collège-lycée avec des pages pour mieux connaître son profil d'élève et des révisions de lexique et de conjugaison pour bien commencer l'année