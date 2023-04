Allemand 1re année Station Deutsch. Cahier élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre livre-cahier Station Deutsch ! 1re année : - Une progression rigoureuse et cohérente en phase avec le volume horaire et l'âge des élèves. - Une alternance de chapitres longs et courts, adaptée aux pratiques d'enseignement, permettant de varier les rythmes d'apprentissages. - Une progression spiralaire pour un rebrassage constant des points de langue et du lexique. - Des ateliers en lien avec les parcours du cycle 4 (PEAC, parcours citoyen, parcours santé...) - De la place pour répondre aux questions, réaliser les activités et préparer les projets. - Des flashcards de vocabulaire, des rappels et des exercices interactifs de grammaire en Genially. Un fort ancrage culturel dans le monde germanophone - Des documents variés et authentiques avec un niveau de difficulté adapté. - Des informations culturelles données au fil du chapitre dans la rubrique "Weißt du das ? " . - Trois chapitres courts dédiés à la découverte culturelle sous forme de mission (escape game, chasse au trésor...).