Les émotions

Joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, honte et envie. Que d'émotions, dont ce livre explique les fonctions et les caractéristiques à travers des activités passionnantes et ludiques. Les enfants pourront ainsi apprendre à les reconnaître non seulement en eux mais aussi chez les autres, et développer de véritables stratégies pour affronter et gérer différentes situations émotives. Le premier chapitre décrit chaque émotion, tandis que les autres proposent des exercices pratiques associant ces connaissances aux différentes états émotionnels. Le lecteur est accompagné tout du long par un sympathique personnage qui servira de guide : Bella, une mamie sage et moderne, passionnée de voyages et de musique, qui étudie la philosophie orientale et pratique le yoga tous les matins. Sous son regard chaleureux et bienveillant, elle présentera les activités, et donnera des explications, des astuces et conseils pour aider les enfants à devenir des spécialistes en émotions. Les personnages illustrés, particulièrement expressifs dans leurs gestes et mimiques, sont doux et tendres, de parfaits complices pour guider le jeune lecteur dans son éducation émotionnelle tout en s'amusant.