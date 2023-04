Atlas historique de la Suisse. L'histoire suisse en cartes, Edition revue et augmentée

Pour la première fois, un atlas parcourt trois millénaires de l'histoire de la Suisse et réunit plus de cent cartes regroupées en chapitres, avec de courts textes explicatifs. Pour la première fois aussi, la Suisse n'est pas isolée de ses contextes multiples mais présentée en continuité avec les régions voisines pour lesquelles une information identique est proposée. La variété des formes territoriales sans cesse recomposées nous rappelle que la Suisse n'est pas inscrite toute faite dans le temps et l'espace mais qu'elle n'a cessé de se faire, de se défaire et de se recomposer. Toute histoire nationale est une construction, mais celle de la Suisse l'est plus encore, puisque le pays est longtemps resté une alliance de cantons indépendants, qui individuellement ou en commun, contrôlaient des territoires aux statuts différents, concluaient des alliances et des traités entre cantons ou avec des territoires externes à l'alliance fédérale. La Suisse est aussi un puzzle de langues, de cultures, de religions, d'économies, de statuts territoriaux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui évoluent au fil du temps. Le présent atlas historique permettra à tout un chacun de comprendre l'histoire de la Suisse et ses nuances. Grâce à des cartes simples et détaillées, on entre dans l'histoire de la Suisse de manière aisée et les textes nous aident à comprendre les grandes étapes de cette histoire et relient les cartes entre elles. Pour cette troisième édition augmentée, huit cartes supplémentaires ont été créées et certaines autres ont été augmentées ou adaptées au nouvel état de la recherche.