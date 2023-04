Femmes en quête de guérison. Quand la spiritualité devient une ressource face à la maladie chronique

Quand la maladie se déclare et qu'elle se révèle chronique, invalidante et douloureuse, elle questionne autant la prise en soin médicale que le sens à donner à cette expérience complexe. L'autrice a rencontré neuf femmes, habitant en Suisse, qui sont atteintes d'une maladie chronique. Au fil des entretiens, ces femmes lui ont raconté les stratégies qu'elles ont mises en place pour vivre avec. Ces femmes ont toutes eu recours à des thérapies non conventionnelles : ces médecines alternatives comme le reiki, la kinésiologie, des soins énergétiques, la médecine chinoise, se sont révélées efficaces. La spiritualité et les pratiques religieuses chrétiennes, alternatives, ésotériques ou néopaïennes, ont aussi été de puissantes ressources au quotidien. L'autrice a cherché à décrypter comment les thérapies alternatives et la spiritualité ont transformé en profondeur l'identité de ces femmes et le regard qu'elles posent sur leur maladie. Elle propose ici une réflexion originale : si la maladie est bien subjective, il s'agit aussi d'observer le contexte de vie et les expériences relationnelles de ces femmes et leur possible impact sur leur santé et leur bien-être. Cette enquête documentée raconte ce que ces neuf femmes ont traversé et honore la ma- nière dont chacune, grâce à la spiritualité, a repris le pouvoir sur sa vie !