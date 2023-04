Un magnifique coffret contenant un jeu de Tarot de Marseille + un livre d'explication, par Marianne Costa, experte mondialemen reconnue. Le Tarot de Marseille, qui fascina tant les ésotéristes du xixe siècle, est apparu au coeur de la Renaissance italienne. Ses atouts représentent le cheminement existentiel de l'être humain vers son salut. Utilisé aujourd'hui aussi bien comme outil de guidance spirituelle que comme support pour le coaching ou la créativité, le Tarot de Marseille est la matrice originale de la grande majorité des tarots existants. Dans ce coffret, vous trouverez la restauration moderne d'un des plus anciens tarots historiques - le tarot de Pierre Madenié - ainsi qu'un livre détaillé pour apprendre à interpréter ses 78 arcanes, comprendre ses symboles et sa numérologie, et développer vos propres stratégies de lecture. Ce coffret contient : - Un livre de 164 pages tout en couleurs. - 78 cartes magnifiquement illustrées. - Un sac satiné pour protéger vos cartes.