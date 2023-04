Le patrimoine privé. Edition 2023

Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé. Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : le couple, l'épargne, les protections, les crédits, l'assurance-vie, les valeurs mobilières, bitcoins et meubles, l'immobilier, les investissements défiscalisants, la retraite, l'épargne salariale, les revenus d'activité, le calcul des impôts, les donations et successions A associer avec Le patrimoine professionnel dans notre collection Les essentiels.