Le Goût de nos rêves

Olympe déteste Simon. Simon déteste Olympe. Ca s'annonce bien ! Paris, une coloc de filles à Bastille, des raclettes au printemps, un goût commun pour la cuisine, les chaussures, les chansons cultes et la vie au jour le jour... Olympe et Salomé s'accommodent de petits boulots, de grands plaisirs et de jolis rêves qu'elles savent intouchables. Mais quand le frère de Salomé revient de l'autre bout du monde et s'installe avec elles, leur coloc girls only change brutalement de saveur. Surtout quand Simon accepte de mauvaise grâce la requête de sa petite soeur : embaucher Olympe dans le restaurant parisien qu'il comptait ouvrir en famille. Un nouveau départ à trois, quand deux membres de cette drôle de brigade n'arrivent pas à se supporter, c'est un pari fou. Pourtant, ce bistrot ressemble beaucoup à leur rêve. Alors Olympe va accepter que celui qui squatte son canapé et ses pensées devienne aussi son boss, même si c'est tout ce qu'elle s'était juré d'éviter. Trop cliché. Trop risqué. Et pourtant, ce garçon est bien trop à son goût...