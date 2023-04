N'en déplaise aux déclinistes, la fin de la civilisation chrétienne n'est pas la fin du monde. Ce qui se joue à travers l'inversion normative et la transformation radicale des moeurs, c'est le retour du monde païen. Un livre fondamental pour comprendre cette mutation. Un grand livre de Chantal Delsol. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'on évoque la fin de la chrétienté. Le constat d'une marginalisation des croyances et pratiques est toutefois incontestable. Nous en avons pour preuve les sociétés occidentales qui, les unes à la suite des autres, s'en sont affranchies. S'opère donc sous nos yeux un irrémédiable changement de civilisation. C'est avec rigueur et densité que Chantal Delsol, philosophe non-conformiste, démantele ici toutes les idées reçues. Les décadentistes et les progressistes en sont pour leur frais, renvoyés dos à dos face à une évidence qu'ils ne sauraient envisager : l'inversion normative dont l'Occident s'est fait le chantre ces cinquante dernières années est en résonance avec celle qui fut initiée par les premiers chrétiens. Et lorsque le transcendant redevient immanent, le monde redevenu moniste ressemble désormais à celui des anciens paganismes. Loin de dresser un tableau apocalyptique, c'est avec lucidité et sagacité que Chantal Delsol vient modéliser notre futur. Avec pour leçon que c'est en échappant à la tentation de l'abîme que l'on demeure chrétien.