Restaurer soi-même des meubles anciens. Guide pratique, conseils et pas à pas

Lucile Voineau a lancé sa brocante en ligne, L'Atelier de Lou, il y a quelques années. Au fil de ses échanges sur les réseaux sociaux, elle s'est rendu compte que de plus en plus de personnes souhaitaient donner une seconde vie à des meubles anciens et vintages - souvent d'excellente qualité - sans savoir comment s'y prendre. Ce livre est né du désir de répondre le plus précisément possible à toutes les questions que peut soulever ce type d'entreprise. Après avoir listé le matériel indispensable et expliquer comment repérer les défauts (insectes, humidité...), reconnaître les différents styles et essences de bois, l'auteure détaille avec plusieurs pas à pas la préparation du mobilier¿ : nettoyage, décapage, réparation. Elle aborde enfin l'aspect décoratif - peintures, patines, finitions... - et montre plusieurs exemples de réalisations avant-après qui peuvent être de précieuses sources d'inspiration.