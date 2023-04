La Volonté du Roi Krogold

Les manuscrits mis au jour en 2021 ont confirmé l'importance aux yeux de Céline de sa "légende gaélique... mi-rime mi-prose", récit de la guerre menée par le Roi Krogold contre le prince félon Gwendor, du meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut et de la passion de Joad pour la belle Wanda - et dont les épisodes principaux se déroulent entre Bretagne et Scandinavie, dans un décor de "Moyen Age d'opéra".L'écrivain, faute d'avoir pu la publier, en inséra le récit fragmenté et parfois halluciné dans Mort à crédit (1936), ainsi que dans Guerre et dans Londres. Mais il continua ensuite d'y travailler, sans toutefois parvenir à y mettre un point final. Céline restera dépité du peu de considération dans laquelle on tenait sa manière "épique et bardique", laquelle avait donné lieu à cette mythologie portative, "lyrique et ironique", qui ne renfermait pas moins de sens à ses yeux que ses écrits d'inspiration romanesque. Car ces histoires hautes en couleur sont écrites pour frapper les esprits et toucher les coeurs ; elles accompagnent la méditation de l'écrivain sur l'existence et la mort, le corps et l'âme, ainsi que sur les pouvoirs ambigus du poète à l'égard de la finitude humaine.