Un premier livre documentaire illustré, avec des trous pour regarder à travers et des rabats à soulever, pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est le printemps, la nature est en pleine effervescence ! Le soleil brille, les feuilles poussent, les fleurs éclosent et les animaux sont très affairés. Au fil des découpes et des rabats à soulever, les jeunes enfants découvriront des poussins et des jeunes lapins qui se cachent derrière des fleurs ainsi que des têtards dans un étang. Ils seront captivés par ce livre interactif et attrayant qui les invite à célébrer l'arrivée du printemps.