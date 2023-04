Mort d'un expert. 1 CD audio MP3

Fidèle à son écriture naturaliste, P. D. James jette une lumière crue sur le monde qu'elle décrit : celui, chargé d'angoisse et de superstition, d'un milieu rural sans soleil où, par contraste, les sentiments les plus anodins prennent l'ampleur de passions destructrices. Un village des Fens, région marécageuse du sud-est de l'Angleterre. A la lisière d'un champ, dans la lumière glauque du petit jour, des hommes sont penchés sur le corps d'une femme : un inspecteur de police, le médecin du village et les responsables des principaux services du Laboratoire de médecine légale Hoggatt _ entreprise privée qui entretient des liens étroits avec la police et dont le nouveau directeur est une personnalité en vue. Le lendemain, l'un d'eux est trouvé mort dans son bureau, toutes portes fermées. Il ne peut s'agir d'un suicide. Mandé en toute hâte, le commandant Dalgliesh va mettre au jour bien des secrets douloureux, découvrir bien des jeux dangereux...