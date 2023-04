Voyage au bout du deal. Le guide pour négocier ce que vous voulez où que vous soyez

Nous négocions tous, tous les jours. Dans quel restaurant se réunir avec ses amis, le prix de vente de notre appartement, un contrat international ou même le choix du prénom de notre futur bébé... La négociation fait partie de notre quotidien mais il n'est pas nécessaire d'être un expert pour maîtriser les règles du jeu et s'en sortir en toute situation. L'auteur partage avec vous sa méthode ainsi que des dizaines d'exemples tirés de sa carrière et de l'histoire récente, avec une dimension internationale importante. Il en tire une leçon cruciale : il faut apprendre à connaître l'autre, qui ne devient plus un opposant mais un partenaire dans la négociation. Prêts à reprendre la main dans ce défi quotidien ? Alors, en route pour un voyage au bout du deal !