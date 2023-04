Une petite fille a disparu

En France, une petite réfugiée ukrainienne en danger Où est passée Oksana ? Tamara s'inquiète pour sa petite soeur. Mais elle ne semble pas se rendre compte que sa propre situation est anormale. A 12 ans, elle ne va pas à l'école et fait le ménage et la cuisine pour une famille de quatre personnes. Les deux ukrainiennes ont-elles été séparées pour leur bien ou sont-elles victimes d'escrocs ? Oumar entraîne ses amis Tico, Macha et Jessie dans une enquête à haut risque pour démêler le vrai du faux.