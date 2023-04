Paris Cinés. 1982-1992, des cinémas disparaissent

Entre 1982 et 1992, 110 salles de cinéma ont fermé leurs portes à Paris. A travers une sélection de plus de 180 photos prises durant ces dix années, l'auteur offre un témoignage unique sur les derniers cinémas populaires de la capitale. Le Far-West, le Cinex, le Rialto, l'Eden, 48 cinémas, pour la plupart disparus, sont présentés en suivant un parcours géographique, depuis les Grands- Boulevards (lieu de naissance des premiers cinémas) jusqu'au Quartier latin. Les images sont accompagnées de nombreux textes tirés des récits de vie des caissières, des ouvreuses, des projectionnistes. Leurs histoires, instructives ou cocasses, sont les voix qui peuplent un monde méconnu, celui des salles obscures au temps désormais perdu du film sur pellicule. Jean-François Chaput est un photographe français né à Paris en 1955. Son travail sur les cinémas parisiens a fait l'objet de plusieurs expositions ; ses oeuvres sont présentes dans des collections publiques et privées.