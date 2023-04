Comprendre les enjeux administratifs de l'entreprise. Edition 2022

De nombreuses questions se posent au moment de déterminer la forme juridique de l'entreprise. La plupart des sociétés nouvellement créées le sont sous forme de SARL ou de SAS. Comment choisir ? Cet ouvrage permettra de connaître les règles et les caractéristiques des différents statuts d'entreprises. Dans une SARL, y a-t-il un seul gérant ? Le gérant a-t-il un associé ? Qui est majoritaire ? Le gérant devra également faire approuver les comptes aux associés, une opération minutieuse et rigoureuse nécessaire qui se fera lors d'une assemblée générale. En dehors de cette AG d'autres décisions peuvent être prises. Mais comment procéder ? Quelles sont les principales caractéristiques d'une SAS ? Quel est le statut de son dirigeant ? Au fur et à mesure de son développement l'entreprise sera peut-être amenée à intégrer de nouveaux associés, ou certains monteront dans le capital. Quels sont les règles, procédures et formalités ? Sans oublier le fait que beaucoup de ses petites entreprises sont des affaires familiales. Quel statut choisir pour le conjoint ? Vous trouverez dans cet ouvrage des réponses concrètes à toutes ces questions. Abordant les différentes règles en matière de gestion administrative de l'entreprise, depuis le choix du statut, en passant par les obligations comptables, jusqu'à l'organisation et les prises de décisions, l'ouvrage vous offre une vision globale du sujet. Grâce à une présentation didactique et accessible, enrichi d'infographies, l'exposé des règles applicables vous permet d'être guider dans vos choix et gagner en sérénité.