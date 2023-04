Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert. Lozère, Aveyron, Gard, Hérault

De la Lozère à l'Hérault, le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert emprunte une voie antique de transhumance et permet au randonneur de contempler les beautés naturelles et historiques de la région. A commencer par l'Aubrac et ses vastes prairies jalonnées d'énormes rochers de granite. L'itinéraire se poursuit par les gorges du Tarn et le parc cévénol. Il passe ensuite par le cirque de Navacelles et se termine par l'abbaye de Gellone à l'arrivée sur Saint-Guilhem-le-Désert.