Demons Star. Tome 1

La légende du plus grand des losers commence ! Yusuke Kokubo, quinze ans, est le plus gros poissard du Japon. Même son rêve de devenir avocat ne résiste pas à la malchance qui lui fait rater tous les concours d'entrée au lycée. Il est alors obligé d'intégrer l'établissement Miyato, où seule compte la loi du plus fort - et les coups de poing dans la tête ! Pour survivre face aux pires délinquants, il va devoir se fondre dans la masse. Mais le destin lui réserve un sort bien différent...