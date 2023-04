Happy Work

Vous aimeriez franchir la porte du bureau avec le sourire chaque matin ? Quitter vos collègues le soir satisfait de votre collaboration ? En somme, vous souhaiteriez que votre vie pro soit une source de joie, tout comme votre vie perso ? C'est possible et ce livre va vous y aider, que vous soyez manager ou managé ! Truffé de conseils et d'astuces simples à mettre en place, il vous accompagnera au quotidien, tel un véritable coach, pour régler tous les gros problèmes et les petits soucis que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail. Découvrez également les techniques de la journaliste Edwige Coupez et de la psy Audrey Ginisty pour gagner en sérénité au travail. Etre bienveillant avec soi-même, en finir avec le syndrome de l'imposteur, gagner en efficacité, gérer les conflits, se motiver jour après jour, bien s'organiser... Tous les thèmes de la vie professionnelle sont abordés de façon pragmatique et concrète pour que vous puissiez vous épanouir pleinement au boulot !