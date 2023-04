Jardin des bombes de graines

Le guide de poche idéal pour semer partout ! Fabrication, choix des graines, intérêt pour la biodiversité, lieu de semis... Grâce à 70 fiches de création, les bombes de graines n'auront plus de secrets pour vous ! Chaque fiche est illustrée d'un dessin de la bombe et des graines pour facilement les reproduire et les semer.