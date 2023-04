Les Chamanes des cinq continents vous appellent à reprendre votre pouvoir personnel et à tisser à nouveau votre lien d'amour avec la Terre-mère. Porté par les Chamanes gardiens et gardiennes des traditions ancestrales, les Elémentaux et les animaux Totem, L'Oracle des Chamanes Lumière vous initie à la Médecine de l'Etre. Découvrez à travers 44 messages initiatiques les sagesses des peuples premiers et la magie des mondes invisibles, qui vous mènent vers une seule et même conscience d'Amour unifiée pour la Nature, afin de vivre une existence consciente et harmonieuse. Grâce aux portraits vibrants de la photographe Flore-Aël Surun, chaque Chamane vous ouvre la voie de la connaissance primordiale, qui relie votre âme aux lois universelles de Mère Nature et du Cosmos. Il est temps de vous reconnecter au savoir ancestral pour vous engager pleinement sur votre chemin de spiritualité. Ce coffret contient : - 44 cartes puissantes. - Un livre d'accompagnement de 224 pages tout en couleurs. - Un sac en coton pour protéger vos cartes.