Les chevaliers de Sombrecoeur. Tome 1

Le pouvoir l'emporte toujours. Bienvenue à Londres. Ici, l'électricité est de la monnaie, le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué et la violence est la religion la plus fervente. Les chevaliers sont les célébrités du moment, chevauchant des motos plutôt que des chevaux et s'affrontant dans des combats télévisés pour la gloire et la fortune. La magie est illégale mais omniprésente et ceux qui la possèdent doivent cacher ce qu'ils sont de peur d'être marqués et persécutés. Ici, un jeune bâtard doué de magie surprend tout le monde en devenant roi - ; bien qu'avec une extrême réticence - ; tandis qu'une jeune femme au passé secret s'entraîne pour devenir chevalière dans le seul but de se venger. Bienvenue dans un endroit sombre, chaotique, séduisant et à l'histoire tumultueuse, où les rêves deviennent réalité si vous y croyez assez fort et si vous êtes prêts à faire de très mauvaises choses pour les réaliser... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gaspard Houi. ' La légende arthurienne se mélange à la fantasy urbaine dans une course sauvage et sanglante. " - Jay Kristoff, auteur à succès des séries Nevernight et L'Empire du Vampire. ' Le Roi Arthur comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Eve ne se contente pas de capturer la foudre, elle la dirige dans une fascinante tragédie de sang et de désir. Un chef d'oeuvre de fantasy urbaine - et le meilleur livre que vous lirez cette année. " - Samantha Shannon, autrice à succès du Prieuré de l'Oranger, d'Un jour de nuit tombée et de la série The Bone Season. ' La fantasy la plus audacieuse, la plus intelligente et la plus aventureuse que j'ai lue depuis longtemps et c'est vraiment amusant. " - Krystal Sutherland , autrice de Nos coeurs en désaccord, Un jour plus que parfait et House of Hollow.