Alternatives économiques Hors-série n° 127

Hors-série n°127 - Guerres et capitalisme : les liaisons dangereuses Les guerres ne sont pas qu'affaire de stratégie militaire et d'esprit de conquête. L'économie n'est jamais loin. C'est ce que démontrera ce nouveau hors-série d'Alternatives Economiques. Les rêves de grandeur d'un Vladimir Poutine et la guerre meurtrière qu'il a déclarée à l'Ukraine trouvent un écho dans les conflits passés. Le chantage exercé aujourd'hui sur les énergies fossiles russes n'est pas sans rappeler le choc pétrolier provoqué par la guerre du Kippour de 1973. L'histoire l'a montré : de la guerre de l'opium à celle du caoutchouc, en passant par l'expédition de Saint-Domingue ou d'Alger, et jusqu'à la Première et la Seconde Guerre mondiale : les Etats font couler le sang pour s'ouvrir des marchés, s'accaparer des ressources et de la main-d'oeuvre, voire ne pas payer leurs dettes. Ce hors-série reviendra sur une série d'événements illustrant les liens entre guerre et économie.