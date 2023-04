La vérité se décide-t-elle ? Académie d'éducation et de sciences sociales

Les Annales de l'AES réunissent chaque année les travaux menés par l'Académie sur un thème majeur de l'actualité sociale et politique. En 2021-2022, où propagande et fake news ont émaillé l'actualité mondiale, elle s'est penchée sur la vérité et ses liens avec le Bien commun au cours de 7 conférences : L'Homme peut-il se passer de chercher la Vérité ? (Bertrand Vergely) , Pouvoir et vérité (Jean-Christophe Fromantin) , Les enjeux de l'intégrité scientifique (Sarah Carvallo) , Langage médiatique et vérité (Ingrid Riocreux) , Discerner la vérité à l'ère des moteurs de recherche sur internet (Benoît Thieullin) , Le présent à l'épreuve de la vérité historique (Jean Chaunu) , Vérité humaine, conscience et liberté (Mgr Jean-Pierre Batut).