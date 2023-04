BossMama. Les clés pour réussir par l'entrepreneuse la plus atypique de la French Tech, fondatrice de Joone

Le parcours inspirant de Carole Juge-Lewellyn, fondatrice d'une startup à succès et maman épanouie. Résumé : Comment jongler entre la vie de jeune maman investie et la gestion d'une entreprise à succès ? C'est le pari ambitieux relevé par Carole Juge-Llewellyn, qui raconte son parcours atypique de fondatrice de JOONE, la marque clean et engagée de couches écolos et made in France, en réussissant à maintenir une vie de maman et de femme épanouie. Ce témoignage expose sa vision de la vie, et apporte des conseils pour monter sa start-up, faire une levée de fonds, et nous apprend à conjuguer les différents modes de vie d'une boss nomade et engagée, dans une volonté de transparence inhérente à la génération montante. Citée dans les 40 femmes Forbes de l'année, elle fait partie des personnalités choisies dans l'ouvrage Patronnes, sorti chez Albin Michel en octobre 2022. Une histoire d'empowerment à la française pour cette boss mama hyperactive, qui inspire déjà des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le style : Le récit authentique et inspirant d'une entrepreneuse dynamique, qui se confie sans tabous sur son expérience de jeune maman start-upeuse.