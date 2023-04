Mon enfant s'éveille dans la nature. 40 activités à réaliser dehors 3-10 ans

Des activités originales et créatives à réaliser dans la nature pour amener les enfants de 3 à 10 ans à mieux la connaître et leur donner le goût de jouer dehors tout au long de l'année. Comment accompagner ses enfants dehors ? Comment parvenir à leur faire apprécier la nature ? Quelles activités faire avec eux sans que cela ne demande trop de matériel ou d'investissement ? La nature est l'environnement idéal pour le développement de l'enfant car elle répond à ses besoins. Pourtant, de nos jours, les enfants passent de moins en moins de temps dehors. Cet ouvrage est destiné aux parents qui souhaitent faire profiter des bienfaits de la nature à leurs enfants. Il propose 40 activités, expliquées étape par étape, à réaliser à l'extérieur en famille pour permettre aux enfants d'éveiller leur curiosité et de se reconnecter à la nature. En créant dans la nature, l'enfant va développer des compétences essentielles comme sa confiance et son estime de lui-même, notamment grâce à l'utilisation d'outils adaptés. Plus proche de la nature, l'enfant apprend aussi à l'apprécier et à adopter des comportements respectueux de l'environnement.