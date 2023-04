Médiations dans l'enseignement des langues. Perspectives translangagières et transculturelles

Pour faire face au basculement du monde, avons-nous d'autre choix que de nous inter-comprendre pour agir ensemble ? Cette question invite les didacticiens à chercher ce qui nous rassemble en-deçà et au-delà de nos différences et à naviguer entre les langues et les cultures qui se constituent en une vaste système langagier dynamique et complexe. Plongés dans cette constellation de langues, nous sommes face à la nécessité d'en apprendre plusieurs au cours de nos vies sans pour cela renier nos attaches affectives et culturelles (souvent plurielles) avec nos premières langues. L'intercompréhension et l'interculturation reposent sur notre capacité à ressentir, à nous émouvoir, imaginer et empathiser tout autant que sur nos capacités cognitives de discernement et d'esprit critique. Cet ouvrage envisage les dynamiques de médiation propres à l'enseignement des langues dans une double perspective translangagière et transculturelle. En effet, penser les médiations invite à sortir de l'homogénéisation sur le plan méthodologique, de la standardisation sur le plan des évaluations et à imaginer une didactique qui s'intéresse aux espaces-entres les langues, les cultures, les croyances, les traditions, les expressions artistiques et scientifiques comme des espaces-temps de négociation et de tissage des interactions sociales. Penser les médiations conduit également à comprendre comment se négocient les valeurs culturelles, les mythes et les croyances qui émergent dans les interactions langagières. Enseigner dans le respect des diversités constitue un nouveau défi : inventer une pédagogie du "translangager" .