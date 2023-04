Bamboo Kingdom. Tome 3 : Journey to the Dragon Mountain

Pluie, Feuille et Esprit sont prêts à jouer leurs rôles de Messagers du Dragon. Mais pour accomplir leur destin, ils devront d'abord se réunir. Hélas, Esprit est emprisonné dans son rôle de bras droit de Nocturne l'usurpateur, et Pluie et Feuille sont tous les deux dans des coins reculés du pays. Pour réussir à se retrouver sur la montagne sacrée du dragon, les triplés devront traverser tout le royaume et affronter leurs peurs. Heureusement, l'aide provient parfois des endroits les plus improbables et le destin trouve toujours un moyen de s'accomplir, d'une manière ou d'une autre.