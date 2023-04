Drugstore, la France des trafics

La massification des usages de la drogue, le développement des trafics et du crime organisé sur fond de fractures territoriales posent des questions inédites et graves en matière de cohésion de la société française. Un constat qui doit nous alerter. La question des drogues, caractérisée par la massification des usages et la montée en puissance du crime organisé, constitue un puissant révélateur des mutations à l'oeuvre en France. Dans la situation présente se conjuguent des phénomènes profonds liés aux injonctions que la société de la performance fait peser sur l'individu et à une globalisation aux effets économiques et sociaux de plus en plus déstructurants. Cela favorise la croissance des consommations nourries par une disponibilité et une accessibilité des drogues illicites sans précédent. Sur un tel terreau, le crime organisé lié à la production et au trafic de drogues ne cesse de prospérer à l'échelle mondiale. Et en France... où le bilan de la lutte contre ce trafic est un échec. Pourtant, celui-ci, représente un des défis les plus importants pour la société française. La perte du monopole de la violence légitime sur certains territoires, les dangers que représentent les bandes criminelles quand elles ont acquis une taille critique, sont lourds de menaces. Qu'en sera-t-il demain ? Des policiers marseillais évoquaient, il y a peu, une " mexicanisation " de certains quartiers ? Exagération bien sûr, mais manifestation du sentiment que notre société n'est plus immunisée contre les processus de désagrégation déjà à l'oeuvre sur d'autres continents.