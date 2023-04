Conduire le changement permanent - Management de soi et de sa relation aux autres. Tome 1, La constitution de soi

Comment comprendre le monde d'aujourd'hui ? Comment faire face à demain et aux défis qui nous attendent ? Le changement permanent est devenu notre quotidien et il le sera encore entre 2023 et 2040. Avec cet horizon de vie sociale décarbonée, une autre organisation sociale adviendra dans un Occident impensable, hors de notre imaginaire. Notre rapport au travail, à la société et au monde est bouleversé. Sans connaître notre passé, il est impossible d'appréhender le présent et de se projeter dans l'avenir. Il est donc nécessaire de devenir plus agile, de construire et d'adapter la progression, de développer les diagnostics et de challenger la créativité intégrative. Les réponses sont en nous. A travers ses trois tomes, ce livre analyse : -les années 1980 à 1995 qui ont vu s'installer le Just In Time, la tension des flux et le zéro stock, la maîtrise statistique des procédés et le 6 Sigma, et enfin la mise en place de la société numérisée. -les années 1995 à 2010 et leurs changements : l'informatique, les big five et le mobile ont conduit à la première révolution numérique. -les années 2010 et 2020 et le pouvoir de transformation du numérique sur le monde. L'avènement du marketing biface et de l'économie de l'attention . Aucun système politique n'a su, en si peu de temps, faire évoluer les comportements individuels. -les années futures qui conjugueront tous ces phénomènes simultanément. Pendant 10 à 20 ans, nous allons traverser de multiples catastrophes et bifurcations (au sens de René Thom), mais aussi des transformations douloureuses (terme de Pierre Zaoui). L'inimaginable est à nos portes... A toutes ces questions que l'on se pose, ce livre apporte une réponse, un état des lieux, une compréhension du monde contemporain pour accompagner le changement de soi et de nos activités.