Neptune Episode 2

Les Mondes d'Aldebaran : une saga cosmique qui décrit les premiers pas souvent difficiles de l'humanité sur de lointaines planètes. Entre diversité des créatures extraterrestres et complexité des rapports humains, de la science-fiction à l'état pur ! Deuxième et dernier tome de la sixième série. Une première tentative pour pénétrer dans le vaisseau-monde et entrer en contact avec les humains qui s'y trouvent s'est soldée par un échec quand l'équipe d'exploration a été contaminée par de dangereux nanorobots. Mais l'organisme de Marie, transformé par la Mantrisse, a pu les éliminer, et elle et Kim, également immunisée, prennent la décision de faire un nouvel essai ... avant que les autorités Terriennes ne détruisent l'immense appareil, la menace robotique qu'il contient ... et ses mystérieux passagers humains.